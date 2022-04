Alain DIJOUX

Bonjour,

vous êtes vous déjà posé les bonnes questions concernant :



- L'organisation financière de votre retraite ?

- L'optimisation et/ou la transmission de votre patrimoine ?

- La réduction de vos impôts sur le revenu et/ou sur la fortune ?

- Le financement de vos projets immobiliers, des études de vos enfants ? etc...



Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de mes clients, et parce que la situation de chacun d'entre vous est particulière, je vous propose d'effectuer une analyse précise de votre situation patrimoniale, fiscale et financière qui me servira pour affiner toutes les préconisations appropriées à vos souhaits et objectifs immédiats ou à long terme.



Je maitrise les spécificités locales de la zone Océan Indien tant en matière économique que financière, ce qui vous apportera un regard plus expérimenté sur les différents marchés existants et leurs influences sur vos projets d'investissement.



Vous êtes intéressés, Contactez moi.



alaindijoux974@gmail.com





Mes compétences :

Manager

Leadership

Relationnel

Ouverture d'esprit

Esprit d'équipe