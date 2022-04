Jean-Francois CLUZEL

2013 :

Président et co-Associé Fondateur de WANCORE S.A.S., ESN spécialiste en Réseaux & Cybersécurité.



2011-2012:

Ingénieur d'affaires chez GFI Infrastructures Services

Account Manager groupe BPCE (Natixis, Caisses d'Epargne, Banque Populaire, Credit Foncier) & PSA



2007-2011:

Ingénieur d'Affaires Infogérance & Outsourcing chez ATOS

Réponses à appels d'offres : détection, qualification, réponse (coordination des contributeurs internes, respect des délais, etc... ) et soutenance.

Appels d'offres nationaux et internationaux



2001-2007 :

Responsable du compte Crédit Agricole S.A. et HSBC chez DEVOTEAM

(près de 50 missions d’expertise sur périmètre + forfaits)



Domaines Applicatifs :

Développements du portefeuille prestations régies sur les technologies web et J2EE Audits applicatifs, expertise serveurs d'applications (WebSphere)

Domaine Infrastructures :

Développement d’offres orientées « Qualité de service » :

Conseil en production (S.D.O., projets ITIL processus et outils,…),

Projet d'intégration de solutions ( SLAs/Oblicore, Supervision/Tivoli, Télédistribution/HP Radia, Etudes opportunités Open Source,... )

Offres forfaitaires pour activités récurrentes ( infogérances sur sites )

Domaine Sécurité :

Mise en place du référencement national au sein du Groupe

Crédit Agricole ( Crédit Agricole S.A. et Caisses Régionales ) : Devoteam devient un des 6 partenaires en France chez le client.



Mes compétences :

Responsable