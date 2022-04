Jean-François COCO

Expert reconnu dans le domaine des centres de contact et de la relation client, notamment sur systèmes Aastra ACP ( anciennement M7480 ), Nortel ( Symposium CCS ), Conecteo Kiamo.

Consultant pendant 3 ans chez un grand équipementier telecom ( Matra Nortel )

Associé pendant 7 ans chez un intégrateur spécialiste du couplage téléphonie informatique ( Euritel )

Co-fondateur et associé chez un éditeur de progiciel pour centre de contact multimedia ( Conecteo )

Fort de 17 ans d'expérience dans l'informatique et les telecoms dont 13 ans d'expérience dans le domaine de la relation client, je vous apporte mon expérience, ma connaissance métier et mon expertise technique pour la définition et la hiérarchisation de vos besoins, le choix de solutions et leur mise en oeuvre.

J'interviens également en appui avant-vente auprès d'opérateurs telecom et d'intégrateurs de téléphonie d'entreprise.

Mon parcours m'a permis de participer à de nombreux projets de mise en place de plateformes de la relation client, dans le domaine de la Banque, de l'Assurance, de la VPC, de l'Industrie et de la Prestation téléphonique outsourcée.

Maîtrisant parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l'écrit, j'interviens régulièrement dans des contextes internationaux.



Mes compétences :

Gestion de projets

Avant-vente

Support technique

Management d'équipe

Développement logiciel et intégration

Transfert de compétences et de connaissances

Gestion des appels téléphoniques et mails

Call Center

PABX

VoIP