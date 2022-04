Jean-François COLLUMEAU

Mes centres d'intérêt actuels concernent le travail en tant qu’indépendant ou que consultant. J’étudie actuellement les systèmes Android et iOS dans le but de développer des applications utilitaires et de gestion à destination de PME. D'autres de mes projets concernent la création et le développement d'applications musicales à destination des compositeurs et des apprenants de la guitare et de la guitare basse.



My current interests relate to self-employment. I am at the moment learning Android and iOS in order to develop SME-oriented utility and management applications. Other plans include the development of applications for helping musical composers with automatically generating ideas and/or learning guitar and bass guitar.



Mes compétences :

Risques industriels

Rédaction

Programmation informatique

Traitement d'images

Enseignement universitaire