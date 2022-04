Jean Francois COMARD

Spécialités : Une expertise en commerce international et vente de machines spéciales

- Vente de produits techniques, mode projet.

- Animation de la force de vente et management des agents sur leurs territoires

- Négociation et finalisation de contrats clients

- Coordination des équipes internes pour répondre aux demandes clients

- Anglais courant

- J 'évolue au quotidien dans un environnement international



Mes compétences :

Business development

Commerce international

Reporting

Management des ventes

Négociation commerciale

Commerce B2B

Management commercial

Management

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale