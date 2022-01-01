Jean-Francois COMET

EXPERT JUDICIAIRE PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE SPÉCIALISÉ DROGUES ET ALCOOL
EXPERT JUDICIAIRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE EN HOMÉOPATHIE ET ACUPUNCTURE
RETRAITÉ DEPUIS OCTOBRE 2008 APRÈS 30 ANS DE PRATIQUE EN NATUROPATHIE
JE CONTINUE À MILITER SELON LE PRINCIPE BOUDDHISTE QUI DIT QUE NOUS SOMMES MALADES D'IGNORANCE…
MA DEVISE EST DONC "LUTTER CONTRE L'IGNORANCE", SOUS TOUTES SES FORMES AYANT UN RAPPORT AVEC LA SANTÈ…
AUTEUR DE 2 OUVRAGES DE VULGARISATION MÉDICALE PÉDAGOGIQUE:
LE DROIT À LA SANTÉ (1989)
LES AVENTURES DE GESON (1991)
ASSOCIATION ECOGENOS
ANIME UNE ÉQUIPE DE DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET PROCÉDÉS DE POSTUROLOGIE BIOTONIX ( ECOGENOS EST RESPONSABLE RÉGIONAL BIOTONIX )
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU RECHERCHE D'EMPLOI TÉL AU 0567 707 837 ou 0677 185 976
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Mes compétences :
Acupuncture
Compléments alimentaires
Droit
Homéopathie
médecin
Naturopathie
Programmation
Santé
Pas de formation renseignée