Jean-François COQUET

Après une formation technique orientée Automatismes Industriels, je me suis orienté vers la formation continue. J'ai, à ce titre, assuré des cours pour différents constructeurs tels que SCHNEIDER, NUM, SIEMENS, dans leurs centre de formation respectifs.



Motivé par les challenges, j'ai créé en 1995 une structure unipersonnel "EFAutomatismes", que j'ai transformé en SARL en 1999. La structure a compté jusqu'à 12 personnes. Elle m'a permis d'acquérir différentes compétences en gestion, commercial et management.Elle m'a permis également de me faire reconnaître comme expert technique auprès de donneur d'ordre comme PSA, DELPHI, INTELLUTION, etc,...



J'ai rejoins le groupe ASSYSTEM en 2005 pour mettre à profit tous les acquis dans une structure établie.



Après avoir manager commercialement et techniquement des ingénieurs développement dans différents domaines allant des automatismes industriels à la supervision, en passant par les nouvelles technologies (C#, .net, java, UML,...) et par les systèmes de tests et mesures NI, j'ai quitté le groupe ASSYSTEM en Août 2008 pour aller vers de nouvelles aventures chez ALTEN SA.



EFAUTOMATISMES Chapitre 2



La conjoncture économique étant ce qu'elle est, mon parcours avec ALTEN s'arrête prématurément au bout de 6 mois, avec un sentiment de frustration. Pour autant, je n'ai pas de regret et remercie les managers et collaborateurs avec qui j'ai su nouer des liens professionnels forts axés sur la confiance et qui auraient été à la base d'une efficacité accrue au moment du redémarrage de notre économie.



Je choisis donc de rebondir très vite, et de re-créer une structure unipersonnelle, dans les métiers du conseil et du service aux industries. Pourquoi reprendre le nom de EFAUTOMATISMES: parce que les clients avec qui j'ai pu travaillé ont encore en mémoire ce nom qui est associé au très bon travail que nous réalisions, mes équipes de techniciens et moi, pendant près de 10 ans.







***************************************

* *

*** Mes Compétences transversales ***

* *

***************************************



Commercial (développement et consolidation de portefeuille)

Management- Recrutement

Gestion de Projet (technique et budgétaire)

Auditeur conseil en formation

Reverse Engeeniering

Rédaction et Publication de manuels techniques

BENCHMARKING





***************************************

* *

*** Mes Compétences Techniques ***

* *

***************************************



Expert en mécatronique

Expert en asservissement analogique et numérique

Expert en système automatisé

Expert en système CNC



Maîtrise des systèmes de supervision

Maîtrise des réseaux industriels



***************************************

* *

*** Quelques Références ***

* *

***************************************



SIEMENS

OMRON

SCHNEIDER

PSA

DELPHI

ARCELOR

IRISBUS

VALEO

CETIM

IBIDEN

ASSYSTEM

ALTEN



Mes compétences :

Formateur

Automobile

Mécatronique

Gestion de projet

Asservissement

Manager

Conseil