Jean Francois CORNAIRE

Bonjour,



Je suis un francais installé en Suède depuis maintenant 1 an et suis marié à une charmante suédoise.

J'ai créé ma société TENN OF SWEDEN depuis quelques mois. Cette société a pour vocation de commercialiser de la bijouterie artisanale fabriquée par les Lapons du Nord du pays. Cet artisanat est fabriqué selon des méthodes ancestrales qui remontent au XVI siècle. Il est constitué essentiellement de bracelets de cuir en peau de Renne avec des broderies de fils d'étain.

Cette bijouterie qui connait un vrai succès depuis quelques années, est vendue dans le monde entier. Véritable Fashion artisanat, on retrouve ces bracelets dans les boutiques les plus branchées de la planète. Les points de vente sont en premier lieu des boutiques de prêt à porter haut de gamme. Puis des bijouteries priviligiant le coté créatif et enfin, des bazars à l'ancienne.

Je cherche actuellement à développer mon business en France et à l'étranger. Donc toute aide ou proposition seront les bienvenues!



Mes compétences :

Artisanat

Bijouterie

Broderie

Fashion

Mode