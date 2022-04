Jean-François COROLLER

Kerexpert est un bureau d'études techniques et d'AMO présent en Ile-de-France et en Aquitaine qui accompagne les maîtres d'ouvrage dans les 4 domaines de compétences :

L'ENVIRONNEMENT

Conseil et Assistance : AMO H&E, AMO HQE, BREEAM ASSESSOR, LEED Green Associate

Etudes environnementales : Analyse du Cycle de Vie, Calcul FLJ, Coût Global

L'INGÉNIERIE

Thermique : RT2012, RT Bât-Ex, STD et labels de performance Effinergie+, BEPOS, PassivHaus

Fluides : Création pièces graphiques et écrites des lots techniques

Acoustique : Classement de façades et traitement de l'acoustique intérieure puis essais à réception

LE CONTRÔLE

DPE, test d'étanchéité à l'air, caméra infrarouge

LA FORMATION

Kerexpert vous propose des formations "catalogue" (RT2012, Environnement, etc.) mais nous pouvons aussi créer des formations sur-mesure selon vos attentes (Spécificités EHPAD, exigences H&E)



Mes compétences :

Ingénierie

RT2012

Formation

BRE Environmental Assessment Method