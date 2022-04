Bonjour je m'appel Jean-François COSTARD

J'habite Angers, marié, 2 enfants

Je suis une personne pragmatique, consciencieuse et dynamique ayant l'esprit de famille dans la vie comme dans le travail. Etant arbitre officiel, j'aime également mélanger la rigueur et la convivialité. Je peux apporter aujourd'hui toute mon expérience commerciale dans le domaine de l'agro-alimentaire, de la restauration commerciale et collective (Relais d'Or Miko / Pomona et Nestlé).

Aujourd'hui, je souhaiterais relever un nouveau challenge pour une société industrielle ou bien familiale qui me permettrait d'avancer avec elle.



Mes compétences :

Prospection de clients

Aisance relationelle

Connaissance marché

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Restauration commerciale