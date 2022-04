La Société BERLINE OUEST est une Société spécialisée dans le transport de personne (Vehicule de Tourisme avec Chauffeur). Quelle que soit votre destination, nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7, pour vous accompagner dans vos déplacements.



Notre profession est de vous faire voyager dans les meilleures conditions de sécurité et de confort,

Transfert simple, ou mise à disposition, un tarif forfaitaire vous sera communiqué à l'avance.



Notre but est, aussi, de vous apporter notre aide dans l'organisation des transferts de vos clients et de vos collaborateurs, quel que soit le lieu de prise en charge: gare, aéroport, séminaire, repas d'affaire ... Nos prestations s'appliquent également pour vos trajets personnels : restaurant, hôtel, exposition, événementiel





Nous sommes à votre disposition pour vous élaborer un devis gratuit.



Emmanuel VAGNER

06 79 46 77 14

www.berline-ouest.com

emmanuel@berline-ouest.com





" Depuis l'âge de vingt ans, le commerce m'a attiré.

J'aime, en effet, le contact avec la clientèle et essaie de la servir, au mieux, quel que soit le domaine dans lequel j'évolue.

Pour moi, le commerce est une collaboration gagnant/gagnant avec le client.



J'ai, par ailleurs, un hobby: je suis passionné d'automobile et de conduite depuis mon adolescence.

Le nouveau métier que j'ai choisi me semble donc le meilleur moyen, pour moi, d'associer mes deux passions: la relation clientèle et la conduite automobile."



Mes compétences :

Accueil

Conseil

Vente

Conduite