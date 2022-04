Jean-François COULANGE

Un documentaire, "l'Amour dans l'Assiette", en cours de préparation, vous permettra de découvrir l'importance incontournable de l'alimentation. Non seulement à titre personnel, mais aussi parce qu'elle est le socle, le nœud gordien, de toute la problématique humaine et environnementale.



Présentation vidéo l'Amour dans l'Assiette http://youtu.be/6rcoTTEFXNs

Présentation texte l'Amour dans l'Assiette http://etre-en-vie.fr/don/



l'Amour dans l'Assiette

Pour enfin comprendre l'alimentation.

Un documentaire "définitif" en préparation.

Démêler l'affectif, les croyances, la culture, l'émotionnel qui s'invitent dans notre assiette.

Georgia Knap a passé sa vie à rajeunir.

D'autres vivent sans boire et sans manger.

Ce qui nous nourrit n'est pas du tout ce que l'on croit.

L'être humain est juste un animal sortit de son biotope.

Il se promène partout sur la planète, et même dans l'espace.

Et ne mange que des "trucs" qu'il a inventé !

Nous sommes censés consommer ce que l'on trouve dans la nature à l'état brut.

1 - "On est ce qu'on mange" !

2 - On ne mange que des "trucs" qui ne sont pas censés exister !!

3 - On devient un truc qui n'est pas censé exister !!!

Ce sujet, finalement très simple, a pourtant développé une infinité de courants et de points de vue.

S'y invitent tous les domaines : les sciences, l'agriculture, la chimie, les médecines, l'industrie, la gastronomie, la culture, la convivialité, la philosophie, l'affectif, les gouvernements, et même la religion.

Découvrez comment l'alimentation est le secret de tout.

Le nœud Gordien qu'il va falloir trancher.

Problème et solution au niveau personnel (santé, joie de vivre, confiance en soi,…),

comportemental (agressivité, massacres, misanthropie, …) et environnemental (Pollution chimique agricole, pharmaceutique, déforestation, surpêche, gâchis, … )

l'Alimentation est LE levier qui peut soulever et changer le monde.

Vous comprendrez comment, par implication, elle est la cause de tous les désastres.

Et comment elle peut être LA solution globale, dans son efficacité, et parce qu'elle ne dépend d'aucune structure, mais uniquement de chacun..

Et la source incontournable pour comprendre et retrouver le Sens de la Vie !

Retrouvez une présentation écrite plus détaillée sur http://etre-en-vie.fr/don/

Plutôt dans la recherche à la base,

je vous fais découvrir comment restaurer des besoins essentiels de notre génétique,

en respectant les lois de la vie pour restaurer le Véritables Mécanismes du Vivant,

et les paramètres de notre biotope originel.

Tout cela en tenant compte de nos modes de vie actuels.

C'est devenu une vraie passion.

Il n'y a rien à inventer, juste comprendre comment ça marche la vie en vrai.

En dehors de toute approche culturelle ou temporelle,

il y a un état des choses.

C'est votre organisme qui retrouvera ses capacités, qui relèvent mathématiquement de l'infini.

Vous comprendrez pourquoi il ne peut les utiliser.

Identifierez ce qu'il faut lui apporter, ce qu'il faut supprimer... Et quels freins débloquer.

C'est lui qui s'activera parce qu'il bénéficie de formes d'énergies adaptées.

Vous retrouverez la forme physique et le moral...

Parce que c'est cet état-là qui est tout simplement NATUREL.

Si vous êtes convaincu que l'on ne peut pas mieux faire que la nature,

vous découvrirez ses lois fondamentales et comment les respecter.

Pour en savoir plus

etre-en-vie.fr

chi-machine-france.fr

et pour recevoir des liens vidéos, des articles, et des documents triés sur ce sujet

contact@etre-en-vie.fr

Bonne découverte