Depuis 4 générations, nos miels gardent l’énergie de notre passion. Animée par une même passion, la famille Crétet a fait du miel un véritable art de vivre. De génération en génération la tradition s’est perpétuée et transmise avec le même amour pour la défense et la sauvegarde des abeilles productrices de miel. Avec une équipe de 15 collaborateurs, Jean-François Crétet a imaginé et mis au point des gammes de miels correspondantes aux attentes et aux besoins des consommateurs. Avec une production de près de 500 tonnes par an, Les Ruchers du Gué abordent ce marché avec une approche réfléchie et en adéquation avec les nouveaux modes de consommation. Des miels pour la cuisine (BBQ, "le miel des chefs" etc..)des miels santé bien-être enrichi de gelée royale, propolis mais aussi d'huiles essentielles et composés alimentaires "GrogMiel etc.. des miels pour sportifs "mielTonia" des miels pour les goûters des enfants "cœur de tartine"aux miels traditionnels Maison Crétet, les Ruchers du Gué consacrent environ 3% de leur chiffre d’affaire annuel à la recherche et au développement. L’entreprise « Miel Crétet se positionne comme une véritable ruche d’énergie et un véritable concentré à idées.



