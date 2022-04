Jean-François CUCCARO

Mes différents projets et années d'expériences m'ont permis d'acquérir :

- une polyvance et une autonomie sur de nombreux sujets

- une forte connaissance des systèmes d'information et de leur mise en oeuvre,

- une expertise du monde Oracle,

- une variété de domaines fonctionnels (Supply Chain, E-Business (B to B to C), Portail Web, Télébillétique, Telecom et Énergétique, Machine d'inspection)

- le management d'équipe de taille variable (2 à 25 personnes)

- le suivi RH de manière transverse



Mes compétences :

SQL

Oracle

Java Platform

JavaScript

Informatique

Chef De Projet Logiciel

Système d'information