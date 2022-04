Jean-François CUIGNET

Ma pratique du Droit : Ecouter, Négocier, Convaincre









Droit Commercial



- contrats exclusifs, contrats sélectifs, franchises, …

- prix, indexations

- livraisons, transports, délais

- démarchage, bons de commande, réservations …

- conditions et garanties de paiement , recouvrement







Relations Sociales



- contrats de travail à durée indéterminée

- contrats de travail à durée déterminée

- contrats de chantier, d’usage ou saisonniers

- contrats intermittents

- paye et cotisations sociales

- démissions, licenciements et autres modes de rupture du contrat de travail

- main d’œuvre étrangère





Immobilier - construction



- assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de copropriété

- contentieux avec le syndic

- scissions de copropriété

- sous-traitance

- contentieux de la construction

- garanties, responsabilité civile et expertises











Activités Diverses



De 1993 à 1999 : Professeur (Ecole Supérieure des Professions Immobilières)

Conférences & Séminaires (I.C.G., I.S.G., C.N.O.F., etc...)

Rédaction d’articles dans des revues professionnelles

Gestion de copropriétés et d’immeubles



Mes compétences :

Avocat

Droit social

Droit de la construction

Recouvrement

Immobilier

Droit commercial