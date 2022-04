Jf CUIGNET

Conquête des marchés de transport de la défense, conception de vos solutions de transport multimodales.

Consultant en marchés publics et officier supérieur de l'armée de terre ; 25 ans de services divers dans le management et la logistique ; expertise transports stratégiques multimodaux et marchés publics associés ; sécurité routière et instruction de la conduite.

Disponible pour relever vos défis.



Mes compétences :

Transport international multimodal

Achats publics de maîtrise d'oeuvre et travau

Management opérationnel

Project management

Sécurité routière

Logistique

Marchés publics