Jean-François DAVID

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Je suis développeur d'applications de formation.

Mes expériences professionnelles m'ont permies de développer mes qualités de techniciens dans un premier temps mais j'ai par la suite évolué sur des postes à responsabilité tels que : Chef de projet, Responsable Développement, Responsable Hotline Technique.



Enfin j'ai enrichi mon parcours technique avec un volet commercial.



Professionnel de l'informatique depuis plus de 10 ans, je travaille aujourd'hui au sein de ma propre entreprise : SOGED.



SOGED a pour vocation d'apporter des solutions de gestion aux entreprises.



Tout d'abord, nous vendons, installons, formons et maintenons les logiciels des éditeurs EBP et SAGE PE.



Ensuite, nous sommes en mesure de développer des solutions spécifiques à votre métier.



Enfin, nous vous proposons nos services en matière de création de site Internet et/ou Intranet.



N'hésitez pas à aller visiter notre site web :Array



A bientôt,



Jean-François.



Mes compétences :

Commercial

Technico commercial

Techniques de Management

Informatique de gestion

Gestion de projet

Développement

4D

Informatique

CSS3

Sql serveur

Php/mysql

c#, vb.net