Jean-François DAVID

Stratégiste



Conseil depuis de nombreuses années auprès de grandes entreprises françaises, conférencier et faciliteur, créateur et diffuseur de concepts et de méthodes, depuis 1995, Jean-François DAVID exerce une activité indépendante de stratégiste:

- enseignement dans de nombreux instituts et écoles (ESCP, HEC Management, CPA, Collège de l’X, ENST, Université de Nantes, WUTBS à Varsovie, Dauphine, ...)

- conseil en entreprise et recherche



Auteur de nombreux articles dans des publications variées, sur des sujets tels que "Qualité et Tertiaire", " Compétitivité et Informatisation", "Le Japon et la maîtrise du transverse", "les agents intelligents",...., coauteur de "Ordinateurs" traduit en 15 langues, son expertise principale est l'alignement dynamique entre les stratégies, les activités, les technologies et les hommes dans les entreprises. Il a conduit plusieurs études sur ces thèmes aux Etats-Unis et au Japon.



Entré à IBM France en 1967, après des études de mathématiques et quelques années d'enseignement, Jean-François David a exercé pendant 30 ans de multiples responsabilités au sein de cette compagnie: Techniques ( Systèmes, langages, Systèmes d'Informations), Commerciales (Industrie manufacturière et process), Marketing (Relations Administrations, Agro-alimentaire, Banques), Management (Opérations Ventes, Direction Mking), dans le domaine de la Qualité (Directeur Qualité Ventes), avant de co-créer IBM Conseil (IBM Consulting Group), où il était, jusqu’en 95, Directeur Recherche et Développement.





Informel



Grand lecteur et synthétiseur, JFD a comme motivation principale l'approfondissement de concepts et d'idées, si possible opérationnelles. Par exemple:



- Comment la temporalité (temps, rythmes, attentes, queues, ...) s'applique au niveau individuel et collectif dans les organisation?

- Comment changer? soi, les autres, les organisations?

- Comment les nouvelles technologies (NTIC) ont-elles une chance d'avoir un rôle socialement/mondialement positif?

- Les stratégies sont-elles émergentes ou rationnelles? Les réseaux informels dynamiques sont-ils le vrai moteur des changements? ...

- Un modèle mental sans méthode d'application a-t-il un sens?



Jogger, surfeur et pianiste de jazz, il était logique que la temporalité soit au cœur de la recherche



Mes compétences :

Process/Organisation