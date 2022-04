Jean-François DE RICHEMONT

Ingénieur conseil en sécurité du travail,IPF. conseiller tout employeur,pour l'encadrement des salariés et la conduite des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans les entreprises (cf directive européenne de 1989)



Expertises privées



Formateur qualité sécurité prévention à tous les niveaux de management.



Mission mandataire sécurité ( SSIAP 3 chefs de services de sécurité incendie):

Missions :

- le management du service de sécurité des établissements ;

- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;

- l'assistance à personnes au sein des établissements ;

- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).



Mes compétences :

Risques professionnels

Évaluation des risques

Sécurité incendie

Direction générale

Contentieux

QSE

Mandataire indépendante

QUALITE SECURITE HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

QHSE

Formation professionnelle continue

Expert technique

Expertises privées

Audit

SPS 1

Microsoft SharePoint