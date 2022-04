Charles DE RICHEMONT

Expert-conseil, j’accompagne les marques dans le développement de leurs stratégies de communication. Mon expérience professionnelle, acquise au sein des plus grands groupes m’a permis d’intégrer un large éventail d’expertises media et hors-media (publicité, événementiel, marketing opérationnel, digital…) et de proposer aujourd’hui aux annonceurs la stratégie de communication la plus adaptée à leurs besoins : plan de communication 360° irriguant l’ensemble des points de contact ou campagne mono-canal percutante.



Stratège et créatif par formation (droit, communication, arts visuels), par expérience (direction commerciale, direction stratégique, photographe indépendant) et par conviction, je suis persuadé que le business doit être créatif et surtout que la création doit contribuer à la productivité – en particulier dans le contexte économique actuel qui rend la conduite du changement décisive.



Manager et développeur de business, mon parcours m'a permis d'accompagner des clients leaders sur leurs marchés, en France comme à l’International et de développer ainsi une bonne compréhension des problématiques marketing appliquées à des environnements culturels multiples.





Mes compétences :

Planning stratégique

Directeur de création

Marketing opérationnel

Publicité

Communication évènementielle

Stratégie de communication

Pilotage du changement

Stratégie marketing

Photographie