Jean François DEBIENNE

Après 10 ans dans le domaine du conseil en entreprise, j'ai poursuivi dans un secteur d'activité proche: celui de la formation.

D'abord dans la gestion et de l'organisation puis dans l' audiovisuel.

Je compte obtenir, dans le cadre d'une VAE accompagnée par l'AFPA, dans quelques mois,le titre de Formateur Professionnel d'Adultes et je souhaite mettre à profi, mes savoirs, notamment en ingénierie de la formation et savoirs faire en réalisation de films, pour retrouver une expérience si possible dans le domaine de la communication audiovisuelle.



Mes compétences :

Animation

Audiovisuel

Organisation