Coach individuel depuis 2009, diplômé de deux licence STAPS, APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé) et Entraînement Sportif, Jean-François Delacotte est à votre disposition pour devenir votre coach personnel, lors de séances en individuel ou en groupe.

Se déplaçant avec tout le matériel nécessaire, transformant ainsi votre domicile en véritable salle de sport, vous n'aurez à vous occuper de rien.

Une rencontre préalable est nécessaire afin de faire votre bilan physique et de mettre en avant vos objectifs, et ainsi, créer un programme individualisé adapté à vos besoins et envies.

Perte de poids, gain de masse musculaire, améliorer vos performances dans un domaine particulier, améliorer votre condition physique générale, limiter les effets d'un handicap,...tout est possible !

Sportivement, Jean-François Delacotte.