Jean-François DELAGE

Electricien habilité, j'ai acquis mon expérience sur différents postes de câblage à la navale et au sein de plusieurs sites industriels et maintenant chargé d'affaire dans le milieu nucléaire. Ces expériences cumulées ont mis en avant mon sérieux, mes compétences et mon intérêt pour la précision.



Mes compétences :

Faire des montages électriques basse tension

Lire des plans et des schémas. Prendre des métrés

Effectuer des devis détaillés. Établir des factures

Coordonner une équipe

Établir des compte-rendus et rapports

Utiliser l'outil informatique

Appliquer et faire appliquer des normes de qualité

Utiliser des appareils de mesures et de contrôle

Former du personnel

Permis C, FIMO, ADR