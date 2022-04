Jean-François DELANNOY

Président du GIP des Hauts de France, Groupement des Industriels de la Promotion réunissant 50 industriels du Bâtiment ( Urmet France, Schneider électric, Vachette, Hager, Isover, Bosch, PRB, Rockwool ....)

o animation des réunions régionales,

o développement de la visibilité du groupement auprès des partenaires FPI et UNTEC

o coordination des commissions (événement, fichiers, réunion prescription, salons..)



http://www.gip-info.com/



Responsable de la prescription sur les Hauts de France pour Urmet France, Leader en France en interphonie et en contrôle d’accès résidentiel, Urmet France conçoit depuis 25 ans des solutions « communication et sécurité » innovantes pensées pour différents types d’habitation (logements sociaux, copropriétés, parkings, collectivités, bâtiments tertiaires et industriels.

A ce jour, en France, plus de 4 millions de logements et de bureaux sont équipés de portiers audio et vidéo Urmet et plus de 6 millions de badges Urmet sont utilisés chaque jour



Mes compétences :

Bureau Etudes

Commercial

Courant faible

Immobilier

Interphonie

Prescripteur

Promoteur immobilier

Video

vidéo protection

vidéo surveillance

Vente