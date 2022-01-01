Jean-François DELRIEU

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NATIXIS ENERGECO / NATIXIS LEASE
- DIRECTEUR REGIONAL
2015 - maintenant
Financement de Projets en Energies Renouvelables
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CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
- DIRECTEUR INGENIERIE GRANDS COMPTES, IMMOBILIER
2007 - 2015
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NATIXIS GLOBAL AM
- DIRECTEUR DES RELATIONS GROUPE CAISSE D EPARGNE
2005 - 2007
(PARIS / BOSTON / NYC)
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CAISSE D EPARGNE AQUITAINE-NORD
- DIRECTEUR DES ACTIVITES FINANCIERES
1995 - 2005
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CAISSE D EPARGNE BOURGOGNE
- TRESORIER SENIOR
1992 - 1995
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SOFINETA
- CONSULTANT SENIOR
1989 - 1992
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SOCIETE BORDELAISE DE CIC
- TRESORIER
1987 - 1989
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SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (CIC)
- RESPONSABLE COMMERCIAL ENTREPRISES
1985 - 1987