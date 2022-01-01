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Jean-François DELRIEU

BORDEAUX ET GRAND SUD

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • NATIXIS ENERGECO / NATIXIS LEASE - DIRECTEUR REGIONAL

    2015 - maintenant Financement de Projets en Energies Renouvelables

  • CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES - DIRECTEUR INGENIERIE GRANDS COMPTES, IMMOBILIER

    2007 - 2015

  • NATIXIS GLOBAL AM - DIRECTEUR DES RELATIONS GROUPE CAISSE D EPARGNE

    2005 - 2007 (PARIS / BOSTON / NYC)

  • CAISSE D EPARGNE AQUITAINE-NORD - DIRECTEUR DES ACTIVITES FINANCIERES

    1995 - 2005

  • CAISSE D EPARGNE BOURGOGNE - TRESORIER SENIOR

    1992 - 1995

  • SOFINETA - CONSULTANT SENIOR

    1989 - 1992

  • SOCIETE BORDELAISE DE CIC - TRESORIER

    1987 - 1989

  • SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (CIC) - RESPONSABLE COMMERCIAL ENTREPRISES

    1985 - 1987

Formations

Réseau