Marc FERRIÉ

En appui de la force de vente dédiée aux grands comptes stratégiques, publics et privés, je construis la promotion appropriée des capacités et du savoir-faire de Computacenter en termes de solutions de services.



Ma mission réside dans la conception d'Offres de Services IT pour les prospects et clients stratégiques de Computacenter en France et, très souvent, sur une couverture internationale.



Mon accompagnement intervient dès les premières phases de qualification du projet.

Mon action consiste en l'élaboration des stratégies d'approche commerciale à moyen terme des comptes identifiés.

Mon rôle est de développer les partenariats et réseaux externes nécessaires à la construction et à la mise en œuvre des offres services, en rapport et de manière cohérente, avec la politique de l'entreprise.



J'assure pour cela également une veille attentive sur les solutions de technologie et de service émergentes que révèle le marché.



Il m'arrive ainsi, également , de conduire ou de participer et de faire évoluer, activement au développement de certaines d'entre elles au sein du catalogue de nos offres.



Je développe ainsi, avec nos partenaires et nos clients, les ateliers de travail nécessaires aux phases d'études pour produire nos conclusions, nos recommandations et notre conseil le plus en amont possible.



Je mets en place les méthodes adaptées pour la première qualification du contexte : Méthodes et outillages de suivi de projet, analyse de maturité opérationnelle - ITIL - e-SCM, Scoring Cobit, Conduite du Changement, Axes d’amélioration de la performance ....etc ).





Je poursuis également la conduite de la campagne de développement du projet ainsi que les projets d'accompagnement du changement, transformation des méthodes, l'intégration de l'outillage...



J'accompagne donc nos clients dans la mise en place effective du projet d'externalisation de bout en bout.



Je participe, notamment, et le plus tôt possible, à la mise en place du pilotage du suivi des projets d'amélioration continue, de l'efficacité, de l'amélioration de la performance en passant par la construction, des différents tableaux de résultats prévisionnels, des budgets des projets de transformation et de la mesure de la transformation des activités...



Expériences :

. Expertise Ingénierie du Système D’Information, Études, Intégration, Production, Exploitation, Support, Projet, Finances, RH, Sécurité

• Certifié ITIL (Foundation V2, V3, Practitioneer V2, Intermediate V3) , Master ITIL en cours

• Certifié e-SCM/CL

• Certifié PMI (méthode de direction de projet),

• Expertise ITIL ,

• Conduite de missions de Conseils dans les environnements méthodologiques, le pilotage de performance et l'amélioration continue de la qualité des services : ToC, Lean IT, Six Sigma ( Green Belt ), e-SCM.



Cursus Professionnels :

• Selling in Complex Sales

• Facilitative Management

• Pilotage économique des contrats de services ( HEC Executive Education )

• Tableaux de Bord : Balance ScoreCard - Strategy Maps





Mes compétences :

Lean six sigma

Lean IT

Itil v3

PMI

Complex solution selling

Facilités d'adaptation et de communication

Infrastructure Management

Helpdesk

Infrastructure IT

Amélioration du système d'informations

Business developpement

TOC

Outsourcing

Information Technology

Gestion des services informatiques

ITIL