Jean-Francois DELVAUX

Expériences significatives

PAD (Port Autonome de Dunkerque) : Etude ( analyse fonctionnelle, etc. ) et programmations automates

et supervisions Schneider, ATV 71 en direction, translation et levage avec mise en service du portique

PSA : Etude ( analyse fonctionnelle, etc. ) et programmations automates et supervisions Schneider ( en

atelier : Peinture, Ferrage, Assemblage ), mise en service

Industrie Automation : ( de nov. 2004 à jan. 2006 ) Etude, programmations automates et afficheurs

Schneider ( Ligne montage boite de vitesses MCP PSA Valenciennes ), mise en service

Benalu : ( déc./jan. 2006/2007 ) Etude, programmations automates et supervisions Schneider ( rétrofite

automate machine à percer 7 axes numériques), mise en service

Magnetto wheels : ( juillet/août 2002 et fév./mars/avril 2004 ) Etude, programmations automates et

afficheurs Schneider, mise en service

Renault Douai : ( août 2002 ) Etude, programmations automates et afficheurs Schneider, mise en

service

Cheminée Godin : ( sept. Oct. 2000 ) Etude, programmations automates et afficheurs Schneider, mise en service



Intervenant SAV Schneider de 1999 à 2010



Dalkia Nord : (de mars 2010 à mars 2020 ) Technicien de maintenance spécialisée cogénération et

groupe électrogène. Maintenance préventive et curative des installations de cogénération et groupe

électrogène de secours . Intervenant CNPE (Centre Nucléaire de Production d'Electricité )



Dalkia Nord : (d'avril 2020 à aujourd'hui ) Metteur au Point au Centre Opérationnel Nord/Pas-de-Calais



Formations

1993 :BAC électrotechnique au lycée F. OZANAM Lille

1997 :BTS électrotechnique au lycée F. OZANAM Lille

1998 :TSII ( Technicien supérieure en informatique et automatisme industrielle ) à H.E.I. Lille

Stage programmation Micro et Premium niveau 1 et 2

Stage carte daxes Premium

Stage régulation sur Premium

Stage supervision Monitor pro V7

Stage communication Bus ASI

Stage réseau sur Premium



Mes compétences :

Schneider

Electrotechnique

Maintenance industrielle

Ma