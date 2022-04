Jean-François DERRIEN

Direction Financière (opérationnelle & centrale), pilotage de la performance. Management d'Equipes (5-40).

Administrateur / management stratégique. Gouvernance de sociétés et conseils d'administration.

Expérience à l'international (UK, Espagne) et d'animation à l'international.

Fusions et acquisitions, restructurations, développement de nouveaux produits / nouvelles sociétés.

Provisionnement du risque de crédit. Gestion des risques.

Projets et animation de partenariats.

Longue expérience en sociétés financières et banques, et en location longue durée.



Mes compétences :

CFO / Direction Financière

Management stratégique

Fusions acquisitions

Modélisation financière

Benchmarking

Planification

Optimisation des process

Gestion de partenariats

Refinancement

Management transversal

Management

Valorisation d'entreprise

Location longue durée

Création d'entreprise et nouvelle activité

Pilote de projet

Services financiers et banques

Retructuration et run-off

Risque de crédit (provisionnement)

Stratégie commerciale et prix

Gouvernance d'entreprise

Partenariats stratégiques

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Pilotage de la performance

Provisionnement risque de crédit

Prévisions

Gestion des risques

Relations contractuelles