Jean-François DEVAUX

Aujourd'hui retraité, j'ai été pendant 30 ans et jusqu'en 2011 conseiller expert en plantes Aromatiques et à Parfum (PAPAM)à la chambre d'Agriculture de Vaucluse.



Mes compétences:

- Connaissances des modes de cultures: modes de conduite (en conventionnel comme en bio)

- Conseil aux agriculteurs – formation

- Agronomie , sol, physiologie des plantes

Expérimentation (traitements phytosanitaires et matériel) – Sélection (création variétale)

- Analyse économique (coûts de production)

- Montage de projet financiers et bancaires(coopératives de matériel agricole et distillerie)

- Analyse stratégique de la filière Plantes à Parfum et connaissance du marché des huiles essentielles - - Bilan environnement et Bilans Carbone. Risques phytosanitaires

- Techniques de distillation et de mécanisation de la récolte de lavande

- Connaissance de la chimie des huiles essentielles



