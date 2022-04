Jean-François DEVAUX

Salarié de l'agence web Aouka à Paris depuis février 2012 (http://www.aouka.com ), je suis développeur PHP. Travaillant principalement pour le compte d'un client (ChambreALouer.com), ma mission est de maintenir un site à fort trafic en perpétuelle évolution et d'implémenter de nouvelles fonctionnalités (http://fr.chambrealouer.com ).



A travers mon expérience professionnelle, je continue de progresser dans de multiples domaines, tels que la technologie AJAX, la gestion de serveurs ou tout simplement la relation client.

Passionné par mon métier, je tiens une veille technologique quotidienne afin d'être en phase avec les évolutions du web et étoffer mes compétences en matière de programmation et d'intégration.



Mais pourquoi suis-je devenu web développeur alors que je détiens deux diplômes en Histoire ? Tout simplement parce que j'ai découvert la programmation tardivement.

Durant mes études en licence Images & Histoire, j'ai eu à créer un site web valorisant des travaux de recherches. Cela m'a beaucoup plu, tellement que j'ai souhaité me reconvertir dans le développement web.

Depuis cette époque j'ai suivi d'innombrables tutoriels, lu beaucoup d'ouvrages traitant de langages de programmation et intégré une formation délivrée par des professionnels. Ce qui me plaît dans le développement web, c'est la possibilité d'associer technologie et créativité.



Mes compétences :

HTML/CSS

MySQL

PHP5 orienté objet

MVC

JQuery

Photoshop

CSS

PHP

Programmation orientée objet

HTML 5

CSS 3