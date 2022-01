Laetitia MASANES

Forte de mes 7 années d’expérience comme designer print, j’ai suivi une formation très complète d’intégratrice/développeuse. À partir de ce jeudi 21 mars, je travaille à Publicis Activ en tant que dessinatrice PAO (mise en page de catalogue et bannière publicitaire web).



Mes compétences :

Adobe Indesign CC, Adobe Photoshop CC, Adobe Illus

Suitcase fusion Extensis

HTML 5 / CSS 3

PHP / MySQL

JavaScript / Ajax

JQuery

Indesign : Concevoir et utiliser les feuilles de s

Indesign : Concevoir et utiliser un tableau

Indesign : concevoir et utiliser un gabarit

Indesign : copier/coller du texte sans mise en for

Indesign : concevoir la mise en page et enrichir l

Photoshop : photomontage

Photoshop : retouche photo

Photoshop : détourage rapide ou à la plume

Illustrator : modifier le style d'un élément graph

Illustrator : tracer des éléments à la plume à par

Illustrator : masque d'écrêtage

Illustrator : concevoir et utiliser un motif

Étapes de la chaîne graphique

Respect des contraintes d'impression (rotative, of

Adobe Acrobat : récupérer des élèments à partir d'

Concevoir un pdf sécurisé selon la norme de l'impr

HTML 5 / CSS 3 : concevoir la structure et la mise

HTML 5 / CSS 3 : transitions et animations

PHP / MySQL : concevoir un gestionnaire d'images

PHP / MySQL : concevoir une base de