Jean-François DEVELEY

Après plusieurs expériences de Directeur RH d'entités opérationnelles (de 500 à 1300 salariés) dans des univers industriels et commerciaux différents, et de pilote de grands projets de transformation (12000 salariés) au sein de fonctions centrales nationales, j'anime les DRH des différentes entités du Groupe EDF en région Bretagne et coordonne l'action notamment des domaines de l'emploi, de la RSE et des compétences. Je suis l'interlocuteur privilégié des institutions académiques et territoriales de la région.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Conseil en management

Pilotage et organisation

Management stratégique

Relations sociales

Management d'équipe

Talent Management

Conduite du changement