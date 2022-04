Jean-François DHINAUX

Manageur, entrepreneur, passionné de transformation Digitale et Omni-Canale



J'ai créé 3HD en novembre 2015, la première agence de conseil en transformation digitale et accélération de projets entrepreneuriaux et surtout Intra-preneuriaux.

- Vous souhaitez développer votre stratégie digitale ominicanale ?

- Vous désirez piloter des projets de transformation digitale ?

- Vous désirez accélérer vos projets entrepreneuriaux ?

- Nous apportons notre expertise avec une approche centrée sur les Hommes.



Parlons-en !



Je me suis formé à Iéseg et j'ai débuté ma carrière en tant que consultant en organisation et SI chez Intentia puis KPMG.



J'ai ensuite rejoint Redcats (PPR devenu Kering) en 2001 pour y mener des projets d'organisation et SI de très grande envergure et y créer une direction projet.

Après avoir mené d'importants projets web (Refonte de plateforme e-commerce, création d'un site communautaire planet.vertbaudet ), j'ai pris en charge la direction e-commerce de Vertbaudet en pleine mutation e-commerce et multi-canale.

En avril 2008 je deviens directeur e-commerce du Groupe Redcats (1,5 milliard d'€ de CA web en 2008 avec plus de 60 sites e-commerce à travers le monde).

En Août 2009 je prends en complément la direction des projets web deArray, site leader de l'e-commerce Mode et Déco français. Pendant ces 2 années j'étais basé en France et à New-York 1 semaine sur 4.



En 2010 j’ai rejoint Genairgy le fond d'investissement patrimonial de Michel Leclercq (fondateur de Décathlon).

En tant que membre du Comex j’ai développé le portefeuille existant de sociétés dans leurs problématiques digitales et de transformations.

J’ai créé en 2013 une nouvelle entreprise au sein de ce fond, Geophyle, outil de réservation de loisirs qui fédère les clubs de de loisirs partageants des valeurs communes.





Mes compétences :

Multi canal

Webmarketing

Communication

e-Commerce

International Marketing

Communautés Virtuelles

E-Tourisme

Vente à Distance

Marketing Direct

Animation de réunions