Jean-Francois DIDIER

Mes domaines de compétences:



- ACHATS – SOURCING :

Définition de la politique achats, veille et validation des nouvelles zones de sourcing et des sites de production, travail à façon, achats négoce, matières premières, transfert de production, négociation des conditions d’achats et contractualisation, optimisation de la base fournisseurs Asie, Moyen Orient, pays de l’Est, Afrique, France, Europe…



- MANAGEMENT/GESTION de DEPARTEMENTS:

études d’investissements, définition des budgets et contrôle des dépenses, CAPEX et OPEX, management des équipes (gestion de la charge travail et des ressources, plan de formation, recrutements), reporting des indicateurs clés de performance KPI’s…



- RECHERCHE & DEVELOPPEMENT:

organisation et suivi des développements de collections et appels d’offres, validation des solutions techniques, échantillonnage, prix de revient, industrialisation des produits



- GESTION QUALITE:

définition des plans de contrôle et des critères qualité, contrôle technique, plans d’amélioration…



- LOGISTIQUE / TRANSPORT:

négociation des services et tarifs, suivi des opérations de transport, et douanes sur achats…



- GESTION de PROJETS:

définition des besoins, budget, mise en place….



- PRODUCTION:

organisation, planning, suivi technique, optimisation …