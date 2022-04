Jean-François DIMIER

Diplômé en Hygiène & Sécurité à la faculté de Marseille-Luminy en 1988, mon choix de parcours professionnel s’est porté sur la volonté d’approfondir mes connaissances techniques afin de pouvoir appréhender au mieux le management de la prévention.

Pour ce faire, j’ai très vite fait le choix d’une orientation professionnelle axée sur des secteurs différents et complémentaires de l’activité industrielle.

C’est ainsi qu’après avoir exercé dans les domaines de la construction, de la maintenance industrielle, de la recherche et de la production, j’ai pu perfectionner mes connaissances des différents métiers côtoyés au quotidien : Électricité, Mécanique Industrielle, Chaudronnerie, Tuyauterie, Métallurgie, Serrurerie, Radioprotection, sur les terrains d’activités représentatives du monde du travail : Production énergétique, Bâtiment, Travaux Publics, Nucléaire, Chimie, Pétrochimie et Agroalimentaire.

Fort de ces connaissances, la prévention réalisée au quotidien a été facilitée par une vision transverse des métiers, permettant la création, la mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents dans le respect des référentiels et normes applicables, aboutissant ainsi à des résultats probants en termes de management HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement).

Après avoir longtemps exercé au sein de la maîtrise d’œuvre, mon expérience actuelle dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage me permet de parfaire mon cheminement professionnel, déjà enrichi par les activités connexes telles que les nombreuses actions de formation professionnelle et les relations constructives avec les différents acteurs de la Prévention : Inspection du Travail, Médecine du Travail, CARSAT, DREAL et organismes de prévention (OPPBTP, SERCE, UIC…)

Et c’est tout naturellement que la richesse de ces échanges, associée à mon adaptabilité géographique, sociale et professionnelle, me permet d’afficher une force de proposition tout en faisant preuve de pédagogie conjuguée à la prise d’initiatives.

Le suivi de projet et mon aisance dans l’organisation et la conduite de réunion sont des qualités qui viennent compléter mon esprit d’entreprise, d’équipe, d’écoute, d’analyse et de rigueur.

Aujourd’hui, c’est tout naturellement que l’aboutissement de mon cursus professionnel me permet d’assumer pleinement la fonction d’Ingénieur HSE en appréhendant avec sérénité, rigueur, abnégation et force de persuasion la mise en place et le management des Risques Professionnels dans de multiples secteurs d’activités.





Mes compétences :

MASE

Management des risques professionnels

CEFRI

Réglementation en santé et sécurité

Évaluation des risques professionnels

Suite Microsoft Office

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Brasseries

Environmental & Occupational Health > HSE

Civil Engineering

Distribution Network

Business Development

Nuclear Fuels

FMECA

Health and Safety

RAMS > Risk Assessment

Waste Management