Jean-François PINIER

Bonjour, je suis actuellement manageur en formation dans le tabac journaux du stade à Albi, mes ambitions evoluent et je souhaite poursuivre mes études à un niveau supérieur et acquérir toujours plus de compétences commerciales, mais aussi dans le domaine de l’administration de l’entreprise, la gestion des équipes, et la relation client. De plus je trouve que la possibilité d’alterner une séquence d’enseignement théorique et une séquence concrète en entreprise est un système avantageux à la fois pour les étudiants, et pour les entreprises, c’est pourquoi je souhaite poursuivre dans la voie de l'alternance ou de la formation interne.



Mes compétences :

Avenant

Commercial

dynamique

Manageur

Perfectionniste