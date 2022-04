Jean-François DOUX

Titulaire d’une Licence Professionnelle : Systèmes Informatiques et Logiciels option sécurité, je suis actuellement à la recherche d'un poste pouvant me correspondre au mieux.



Souhaitant évoluer dans ma carrière informatique, d'un naturel curieux et sociable, je reste ouvert à toute proposition.



Ayant entretenu pendant cinq ans un système SAEIV, et ce malgré diverses difficultés rencontrées avec les fournisseurs, j'ai pu suivre fin d'année 2015 une formation en langages WEB afin de mieux répondre au marché informatique actuel (notamment JAVA et PHP). J'ai également depuis effectué diverses activités professionnelles en rapport avec le domaine de l'informatique qui m'ont permises de diversifier mes compétences.



Mes compétences :

Administration de bases de données

Analyse technique

Analyse de données

Microsoft Office

Maintenance informatique

Contractualisation

SQL

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

CSS 3

HTML 5