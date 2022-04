Jean-François DOYHARÇABAL

De formation ingénieur généraliste, mon parcours professionnel est établi autour des technologies CAO/PLM et plus spécifiquement de Windchill/PDMLink et ProEngineer/Wildfire/Creo.



Depuis plus de dix ans, mes expériences dans les industries navales, aéronautique, automobile et militaire m'ont permis d'occuper plusieurs postes couvrant l'ensemble des étapes de projets informatiques de grande envergure.



J'ai pu participer aux phases projet suivantes:

- Support d'application(support niveau et niveau 3)

- Développpement de fonctionnalités

- Gestion d'équipe de développement

- conduite d'ateliers de definition du produit

- architecture et analyse de performances



Mes compétences :

Java

Pdmlink

Oracle

PLM

CAO

SQL

Développement