Benoît POUYAU

COMPETENCES ET CONNAISSANCES:



Commerce :

- Vente et négociation

- Gestion budgétaire, financière et économique

- Gestion réglementaire et contractuelle

- Veille, analyse et gestion documentaire

- Bureautique : Word, Excel, Power Point, MS Project



Langues :

- Allemand courant, vocabulaire technique (Diplômé IIK: Institut für Internationale Kommunikation)

- Anglais courant



Industrie :

- Gestion de Production, Productique

- Méthodes, Gestion de Projet

- Conception de produits industriels (CAO-DAO : Catia v5, Pro Engineer, Autocad)

- Mécanique des fluides, Mécanique des solides

- Assurance Qualité

- Asservissements, Capteurs, Actionneurs

- Automatique, Automatisation



Informatique :

- Programmation: C, C++, Visual Basic

- Systèmes: Unix, Dos, Windows 98, 2000 et XP

- SGBD: SQL

- Informatique Industrielle: langage C (programmation microcontrôleur 68HC11)

- Réseaux et Communication



Autres :

- Hydraulique industrielle, Haute pression, Lubrification

- Sciences des Matériaux, CND

- Thermodynamique

- Marketing, Economie

- Travail en équipe pluriculturelle



Mes compétences :

Gestion de projet

Réseaux et Communication

Automatisation, Asservissements

Gestion de Production, Productique

Veille, analyse et gestion documentaire

Gestion réglementaire et contractuelle

Gestion budgétaire, financière et économique

Vente et négociation

Vente en BtoB de systèmes de sécurité