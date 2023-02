Chargé d'affaires/chef de projets dans le domaine des Systemes de Sécurité Incendie (S.S.I.) ,Détection et Extinction Automatique à GAZ ( I.E.A.G.),sécurité, sureté, vidéo surveillance, contrôle d'accès



POLYVALENCE PROFESSIONNELLE :

-Études techniques et commerciales de projets d'installation ou de maintenances installations en sites industriels,tertiaires,ERP

-Management entreprises sous traitantes réalisations travaux NEUFS ou SAV,techniciens mise en service

-Gestion, réalisation, pilotage des travaux, réception des installations, formation exploitant

-Gestion financière des projets

-Connaissances réglementation incendie APSAD (R7,R13,NFS 61970)

-Systemes détection incendie

-Extinction automatique par gaz inerte ou inhibiteur

-Extinction automatique par poudres ou eau pulvérisée

-Extinction automatiques risques spéciaux et machines outils

-Extinction automatiques réseaux pétroliers sur stations services autoroutières DAC 24/24



Déplacements courtes durées Province acceptés

Départements de préférence recherchés en priorité: 77/94/91



Bien Cordialement

Pierre DEHAYE 07 61 55 88 66



