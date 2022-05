Yohann LEROY

- Project management,

- Metro/APM operation and maintenance,

- Urban transportation turnkey systems design,

- Automatic Tain Control including Communication Based TC,

- Operation Control Center,

- Ergonomy and operability for transportation systems operation,

- Operation procedure,

- Metro/Peoplemover operation training.



Mes compétences :

Maintenance

Gestion budgétaire

CBTC System

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion de projets internationaux

Metro Automatique

VAL System

Automatique

Transport ferroviaire

Transport

Manager des équipes projets et de maintenance