Yohann Leroy, 29 ans, actuellement en formation professionnelle chez Exego Formation au Havre.

Après des études en marketing, j'ai décidé de me former à nouveau et c'est vers le titre d'Assistant Import Export que je me suis tourné.



Actuellement en poste au service booking export de la compagnie OOCL au départ au départ du havre



Mes compétences :

outils Microsoft Office

Marketing

Vente

Sport

Travail en équipe

Management

Communication