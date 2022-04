Jean-François DUBOIS

Voici une présentation sommaire de mon expérience professionnelle, de formation technique et autodidacte, j'ai acquis une expérience terrain depuis plusieurs années auprès de différentes industries ( Aéronautiques, automobiles, ferroviaires, chimies, énergies, papeteries, verreries etc …).



Depuis plusieurs années, je travaille en tant qu'acheteur pour des achats : Pièces de rechanges, composants mécaniques et électriques, consommables , prestations de maintenances mécaniques et électriques, projets capex, contrats annuels, ...



Mes compétences :

Chaudronnerie

Manutention

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Soudage

Gestion des achats

Achats techniques

Assemblage et montage mécanique

Gestion d'Affaires

Électromécanique

Prototypage

Évaluation des risques fournisseur

Négociation contrats

création de cahier des charges