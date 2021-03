Fabien VILLANUEVA

Exerçant dans le domaine industriel depuis 35 ans ,les missions qui m'ont été confiées au long de mon parcours professionnel, m'ont donné l'opportunité d'acquérir de solides connaissances dans des domaines tels que la qualité , l'industrialisation et les processus de fabrication .

Cela m'a aussi permis d'apprendre à m'intégrer de façon rapide et efficace au sein d'équipes pluridisciplinaires et d'évoluer dans un environnement en perpétuel mouvement .





Mes compétences :

Audit

SPC AMDEC 5S 5M PDCA

PPAP-FAI

QRQC

8 D

ISO TS16949

IATF

VDA

Usinage CN 5axes

Fonderie aluminium

Découpe emboutissage

Hydroformage

Soudure