Teixeira MAURICE

Mon expérience professionnelle s'appuie sur 30 ans de développement de projet et dans le monde de l'automobile (Ingenieur produit / responsable productivitée / responsable de service / chef de projet / dessinateur)

Mon expérience , ma rigeur , me permet d'appliquer mes diverses connaisances dans tout autres secteurs ( aéronautique , médical , pharmaceutique,constructions métalliques etc....) rails de PLC et autres



Mes compétences :

Architecture

Automobile

Autonomie

Bureau d'études

CAO

Management

PLC

Rails

Mécanique

SolidWorks

Gestion de projet