Jean-François DUFEU

Passionné d'automatisme et fort d'une expérience de 15 ans dans le secteur de la fabrication de machines standards et spéciales, je me présente comme un expert en automatisme.



Tout au long de ma carrière, j'ai appris à travailler sur différents automates (Schneider, Siemens, Rockwell, Omron) et m'adapter aux exigences des clients selon leur secteur d'activité (Cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, mécanique, etc...).



Mes points forts:

- Solide expérience de la conception et réalisation de machines standards et spéciales

- Management d’équipe

- Polyvalence

- Organisé, autonome et efficace

- Anticipation des difficultés



Ma règle d'or: Répondre et satisfaire aux besoins des clients



Mes compétences :

VIJEO DESIGNER

Rockwell

PL7PRO

SEE ELECTRICAL EXPERT

SEE ELECTRICAL

Automaticien

Automatisme

WINCC

Omron

SEW Movitools MoviPlc

FANUC