Jean-François DUGOURD

Après une première approche de la données d'entreprises (codification, maintenance des données et infocentre : Oracle, SQL et PL/SQL) dans le cadre d'une mission de 3 ans chez France Telecom (par le biais de GFI Informatique), j'ai pris conscience de l'importance capitale de l'information contenue dans les systèmes informatiques d'une entreprise.

J'ai ensuite eu l'occasion de mettre à profit cette première expérience chez TNT Express France où j'ai eu a construire un système d'information pour l'équipe marketing et produire des rapports et tableaux de bord avec des outils office microsoft (Access, Excel) puis les outils Cognos S7 (impromptu, powerplay), pendant 3 années riches en expériences.



Ce monde du décisionnel m'a conquis, et pour en devenir un véritable expert, je me suis associé à un des partenaires IBM Cognos en France : Dimo Gestion. Depuis que je suis rentré chez eux en 2008, j'ai pu devenir un spécialiste de la BI IBM Cognos, tant en série 7 qu'en C8 et maintenant C10. La modélisation d'une solution décisionnelle dans Framework Manager, la création des cubes dans Transformer, l'exploitation de ces outils dans la suite de studios web (analysis studio, query studio et report studio) n'ont plus de secret pour moi. Seules les domaines d'applications changent en fonction de nos clients (industrie, services, public...).

Nous prenons en charge tout type d'intervention autour de la solution IBM Cognos, la formation, la gestion de projet, la réalisation technique, l'accompagnement fonctionnel... nous pouvons même créer l'entrepôt de données qui servira de base au décisionnel de votre entreprise (Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, IBM Datastage).



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information !!



Mes compétences :

Gestion de projet

Base de données

Informatique

COGNOS

Business intelligence

Datawarehouse

E.T.L

Formation