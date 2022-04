Jean François DUGUA

Dans mon parcours professionnel, j'ai développé des compétences dans les domaines de la vente (essentiellement BtoB), le marketing et le e-commerce (BtoC) en exerçant chaque fois des postes de management.

J'aime les challenges professionnels (et perso) en créant notamment ma société en 2010.



Compétences :

management commercial et marketing

compétences dans les techniques de vente

informatique et télecom

gestion d'un site internet

communication digitale

gestion d'une entreprise

créativité et autonomie



Mes compétences :

Vente