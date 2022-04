Jean-François DUPONT

Après 13 années dans l'aviation civile et commerciale (steward), j'ai intégré le dépôt de presse de Tarbes où j'ai été chargé de développer sa politique commerciale, son image et d'élargir son offre.

Cibles visées: les diffuseurs de presse, les éditeurs et les messageries de presse. Avec une priorité axée sur la clientèle et en partenariat avec les fournisseurs, j'ai organisé, géré la promotion de la presse nationale sur le département des Hautes Pyrénées, contribué à son essor au travers notamment de la création de nouveaux points de vente, de la modernisation et de l'informatisation du réseau de détaillants. J'ai également mis en place et développé une politique de diversification en utilisant au mieux les flux saisonniers de ce département.Ces différentes missions m'ont permis de mettre en valeur mes capacités d'écoute, de réactions et de décisions.



