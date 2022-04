Jean-François DUVIC

Consultant et formateur spécialisé depuis 12 ans auprès des institutions d'action sociale et médicosociale (associations, collectivités territoriales, structures d'insertion, etc), je leur propose des supports méthodologiques et organisationnels dans le cadre de :

- l'élaboration collective de leurs projets d'établissements ou de service,

- leurs démarches d'évaluation et qualité,

- l'accompagnement /développement des équipes autour de principes et d'instruments partagés,

- le travail sur les techniques d'accompagnement social (entretiens d'aide, gestion des conflits et de la violence),

- l'accroissement de leurs compétences (organisation apprenante, plans de formation, approche processus, etc),

- le management et la communication interne entre les acteurs professionnels.



Mes compétences :

Action sociale et associatif

Management

Communication

Qualité

Ingénierie sociale

Formation

Conseil

Analyse politique